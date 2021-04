Inter, fissato il prezzo per portare via Lukaku

La società nerazzurra, in vista della finale di stagione sempre più vicino, così come il mercato, ha pensato di fissare un prezzo per Romelu Lukaku. Il belga è uno tra i giocatori più desiderati degli ultimi mesi, ma soprattutto in vista della prossima stagione.

Inter, 120 milioni per portare via Lukaku

Questo è il prezzo deciso dalla società milanese: per portare via Lukaku sarà necessario versare 120 milioni di euro nelle casse dell’Inter. A fine stagione bisognerà anche fare i conti, di pensare quali giocatori trattenere e quali lasciar partire. Il tutto cercando anche il giusto equilibrio con il bilancio della società. Romelu, per il futuro degli obiettivi della squadra, è necessario che rimanga in nerazzurro. L’Inter dovrà capire quali sacrifici fare pur di trattenersi il belga. Molto probabilmente verranno “sacrificati” i giocatori che vanno verso i 30 anni, lasciando spazio ai giovani talenti che continueranno a crescere nell’organico nerazzurro. Ma, pensando ad un addio, l’Inter ha fissato il prezzo per l’attaccante. Dunque, non sarà semplice portare via l’ex Chelsea da Milano. La domanda è: “Chi può permettersi Big Rom?” Si è parlato di interessamenti del City e del Barcellona, ma per il momento si tratta di voci, ma restano anche le due squadre che necessitano di un bomber di livello, e soprattutto che possono permettersi questi “colpi di testa”.

Romelu Lukaku è arrivato a Milano nel 2019, l’Inter ha versato nelle casse del Manchester United 65 milioni di euro più 10 di bonus. Il suo prezzo lo ha reso subito il giocatore più pagato della storia nerazzurra. Il giocatore, classe 1993, è uno dei giocatori più preziosi a livello mondiale. Il belga, con un valore di mercato di 90,00 milioni di euro, si trova al 11° posto tra i migliori giocatori a livello mondiale.