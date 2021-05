Allenatore Fiorentina, non solo Gattuso per la panchina

Gennaro Gattuso resta il prescelto da Rocco Commisso come papabile nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Secondo l’agente di mercato Sabatino Durante, intervenuto su Radio Punto Nuovo, Gattuso “potrebbe firmare anche domani se lo volesse”. Eppure il tecnico calabrese non è ancora molto convinto dal progetto tecnico dei viola, che vorrebbe veder rivoluzionato. Anche il carattere istrionico e propenso a decisioni impulsive di Commisso non sembra essere gradito dall’ex tecnico dei partenopei.

E’ indubbio che Gattuso stia anche aspettando l’evoluzione della lotta per la qualificazione in Champions, che potrebbe aprire per lui altri scenari. La Juventus e alcune squadre di Premier potrebbero essere interessate.

Fiorentina, spunta ancora l’idea Sarri come nuovo allenatore

La nomina a sorpresa di Jose Mourinho come nuovo allenatore della Roma ha improvvisamente rimesso sul mercato il nome di Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juventus sembrava ormai destinato ai giallorossi e invece adesso potrebbe accettare di discutere un’offerta della Fiorentina, per guidare i viola la prossima stagione.

Il tecnico toscano ha infatti affidato al suo agente Ramadani la trattativa per potersi liberare anticipatamente dall’ultimo anno di contratto con i bianconeri. La Juventus sarebbe ben felice di risparmiare circa 3 milioni, poco più della metà dell’ingaggio annuale del tecnico, e Sarri tornerebbe volentieri in sella ad una squadra della nostra serie A.

Juric e Dionisi nomi nuovi per la panchina gigliata

Resta viva la candidatura di Juric del Verona, graditissimo a Pradè e spunta il nome nuovo di Dionisi, fresco vincitore della Serie B con l’Empoli.

Si tratta di due candidature più facilmente percorribili da un punto di vista economico e che accetterebbero di buon grado la piazza di Firenze. Nelle ultime ore però c’è da registrare un interesse del Torino per il tecnico scaligero, che piace anche a Giuntoli per la panchina del Napoli. Dionisi invece potrebbe seriamente vacillare di fronte ad una reale offerta dei viola.