Allenatore Juventus: Allegri, Zidane, Conte o Pirlo? Ecco i dettagli

In casa Juventus c’è aria di rivoluzione. Nella giornata di mercoledì è stato ufficializzato l’addio di Fabio Paratici mentre nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra Andrea Agnelli e Pavel Nedved per discutere per il rinnovo del contratto del vicepresidente bianconero. Pare però che nella società bianconera non siano previsti nuovi ingressi e quindi la soluzione interna prevede la promozione di Federico Cherubini e Giovanni Manna. Questi cambiamenti nella dirigenza potrebbero incidere sulla decisione del tecnico per la prossima stagione. Ecco di seguito i dettagli.

Chi allenerà la Juventus? Pirlo, Allegri, Zidane o Conte.

Nel pomeriggio di mercoledì è arrivata la soluzione consensuale tra l’Inter e Antonio Conte. Questa separazione potrebbe essere associata al mondo Juventus? No, infatti il tecnico salentino saluterà probabilmente l’Italia e questo perché, secondo le ultime fonti, Marotta ha voluto inserire una clausola che impedirà a Conte di allenare una squadra italiana nella prossima stagione. Nel caso Conte accettasse una proposta in Italia, perderebbe la buonuscita di 7 milioni di euro. Resterebbero dunque Allegri, Zidane e Pirlo sul tavolo bianconero.

Il piano A sembrerebbe essere un ritorno di Massimiliano Allegri con un contratto biennale, ma la situazione potrebbe complicarsi dopo l’addio di Zidane al Real Madrid. Sembra infatti che Max avrebbe testato la situazione Real (ed il tutto è confermato dall’avvistamento a Madrid del suo agente nella giornata di martedì) ma Florentino Pèrez sembrerebbe preferire uno tra Raul o proprio Antonio Conte. Per molti, però, l’addio di Fabio Paratici sembrerebbe un’indizio di avvicinamento ai bianconeri: la causa della rottura tra Allegri e la Juventus, nel 2019, fu proprio l’ormai ex-dirigente bianconero.

Il piano B, invece, sembrerebbe essere il ritorno, ma questa volta da allenatore, di Zinedine Zidane alla Juventus. Il tecnico francese avrebbe tre strade a disposizione: la Juventus, la Francia o un anno sabatico.

Infine, grazie alla conquista della Coppa Italia e della qualificazione alla prossima Champions League, c’è l’ipotesi di una conferma di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. La situazione sembrerebbe però complicata e i dirigenti bianconeri preferirebbero uno dei due nomi appena citati.