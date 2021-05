Nuova avventura in Portogallo per Buffon?

Dopo l’esperienza in Francia col Psg, per Gigi Buffon potrebbe prospettarsi un futuro in Portogallo. A volerlo è il Benfica.

Futuro in terra lusitana per Buffon?

Sarebbero almeno 2 le squadre italiane interessate a Buffon: il Monza di Galliani e Berlusconi e il “suo” Parma. Ma, in entrambi i casi, significherebbe accettare una società di serie B, e quindi, l’impossibilità a giocare coppe europee. Ed è qui che arriva l’assist perfetto dal Portogallo, col Benfica interessato al suo ingaggio a parametro zero. Dopo la fantasiosa proposta del Belenenses – in cui veniva offerto a Gigi e famiglia anche l’ingresso gratis in tutti i musei di Lisbona – ora tocca alle aquile del Benfica. Un uomo come Gigi porterebbe esperienza e darebbe lustro a una società importante come quella lusitana. Sullo, sfondo, però, altre opzioni estere: il Siviglia del caro amico Papu Gomez sarebbe pronto ad accoglierlo, così come l’Olympiakos. Ora tocca a Gigi scegliere: Italia, Spagna, Grecia o Portogallo?

Juve, situazione portiere

Sono sempre ore più calde in casa Juventus. Dopo l’avvicinamento del Milan a Mike Maignan – quasi definito l’affare per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus – il futuro di Donnarumma pare essere lontano da Milanello. E Mino Raiola si guarda attorno: PSG, Barcellona, Juve e Chelsea sarebbero disposte a prendere il classe 99′ subito. L’ingaggio chiesto da Raiola è vicino ai 13 milioni di euro e le commissioni sarebbero anche abbastanza elevate. Problematiche che non riguarderebbero PSG e Chelsea, mentre Barcellona e Juve dovrebbero prima vendere i rispettivi numeri 1: Ter Stegen e Szczesny. Mentre per il portiere tedesco si parla di un interessamento del Borussia Dortmund, per il polacco c’è qualche problema in più. Alla soglia dei 31 anni e con un ingaggio molto alto, sarebbe difficile da piazzare e soprattutto non ci sono società interessate. Una situazione in continua evoluzione e, nel frattempo, Gigi prepara le valigie.