Calciomercato Fiorentina, ecco il nuovo tecnico

La Fiorentina avrebbe già scelto il tecnico per la prossima stagione. Rocco Commisso sembra intenzionato ad accontentarne le richieste pur di portare in viola Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli vorrebbe avere voce in capitolo nelle scelte per il Calciomercato della Fiorentina.

L’offerta è quella di un biennale con opzione per il terzo anno. Gattuso non chiede acquisti faraonici, ma la possibilità di decidere, insieme ai quadri tecnici societari, la linea di calciomercato della Fiorentina, andando a prendere calciatori funzionali al suo progetto.

Calciomercato Fiorentina, Lucchesi: “Gattuso in viola? Giusto che pretenda di dire la sua sulla costruzione della squadra”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, interpellato sul prossimo valzer degli allenatori che incendierà l’estate, ha parlato anche di Calciomercato Fiorentina. “Gattuso-Fiorentina? Può essere il candidato ideale. Lui in Italia aveva a mio parere Roma e Fiorentina. Gattuso a Firenze potrebbe accendere la piazza, è un trascinatore. Rino fa bene a chiedere di poter dire la sua a livello di costruzione della squadra anche perchè alla Fiorentina fino ad oggi non è che ne abbiano indovinate tante…”

Per facilitare il rapporto tra Pradè e il futuro tecnico, Rocco Commisso sta pensando ad una figura intermedia che possa affiancare l’attuale DS viola. Il nome più accreditato è quello di Pietro Accardi, attuale DS dell’Empoli con cui è stato appena promosso in A.