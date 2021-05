Calciomercato Inter: Bastoni resta e Hakimi?Forse…

Calciomercato Inter. Dopo la vittoria dello Scudetto n 19 in casa nerazzurra si guarda al futuro. Tanti i nodi da sciogliere. In primis bisognerà chiarire la situazione finanziaria del club, dalla quale quale dipendono le permanenze di Conte e Marotta. Per quanto riguarda il fronte giocatori, la dirigenza è impegnata a discutere i rinnovi di Lautaro Martinez e Bastoni. Poi si dovranno avviare delle interlocuzioni con il Real Madrid. I merengues infatti, hanno un diritto di prelazione sulle prestazioni di Hakimi.

Calciomercato Inter, Hakimi: “Il Real ha una prelazione su di me”.

Il centrocampista nerazzurro ancora non è sicuro del fatto di restare a Milano anche il prossimo anno. Alla famosa testata spagnola, El Chiringuito, ha detto: “I tifosi dicevano che non volevo giocarmi le mie chance al Real e non è vero, poi però mi hanno ceduto. So che comunque hanno un diritto di prelazione su di me”. L’esterno dell’Inter ha fatto capire, senza troppi giri di parole, che la prosecuzione del suo matrimonio con Suning, dipende dagli accordi che le due società delineeranno nella prossima finestra di mercato.

Ag. Bastoni: “Con Marotta e Ausilio già trovato da tempo un accordo”

A Calciomercato.it l’agente di Bastoni, Tullio Tinti, ha rassicurato i tifosi interisti sulla permanenza del suo assistito alla corte di Zhang. Ha dichiarato: “Con Marotta e Ausilio ho già trovato da tempo un accordo per il rinnovo del contratto, adesso attendiamo delle risposte dalla proprietà. Il calciatore vuole rimanere all’Inter, della quale è tifoso. L’intesa non è stata ancora ratificata proprio perché la proprietà, fino ad oggi, è stata assente. Il presidente Zhang è tornato a Milano proprio per far chiarezza su tutto”, garantisce il procuratore del difensore.

Marotta: “Lautaro? Su di lui si può puntare anche per il futuro”

Intervenuto a Pressing, nota trasmissione sportiva di Italia 1, l’amministratore dell’Inter dà per certa la presenza dell’attaccante anche nella stagione 2021/2022: “ Su Lautaro Martinez si può puntare per il futuro, ma adesso non ne vogliamo parlare. Tra un po’ ci metteremo attorno a un tavolo e ne parleremo, ma assolutamente non ci sono problemi di rinnovo”. L’Inter del futuro prende forma, partendo dalla riconferma della punta argentina insieme a quella del giovane Bastoni.