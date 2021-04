Il Chelsea su Lukaku: ecco l’offerta

Il Chelsea su Lukaku. Il club di Roman Abramovic vuole fare sul serio. Mentre in campionato è attualmente al 4 posto, ed in Champions può ancora sperare di agguantare la semifinale dopo il pari col Real, i Blues vogliono rinnovare il loro organico in vista del prossimo anno. Il patròn russo ha vagliato già diverse ipotesi, e sembra aver trovato l’uomo del futuro. L’attaccante belga, vicecapocannoniere della serie A, è un campione a cui il club inglese vuole affidarsi per tornare in vetta alla Premier.

Chelsea su Lukaku: offerta da capogiro

La bomba di mercato è stata lanciata proprio oggi dai media inglesi. Secondo il giornale inglese The Sun, il club di Londra sarebbe pronto a sborsare una fortuna per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nerazzurro. La notizia parla di un’offerta pari a 90 milioni di sterline che gli inglesi sarebbero in procinto di presentare al gruppo Suning, per portarlo alla corte di Tuchel. La dirigenza blues ha, chiaramente, considerato ulteriori risorse da stanziare, per il pagamento dell’ingaggio della punta. Il belga, attualmente, guadagna poco meno di 8 milioni di € a stagione. In più gli emissari di Abramovic dovranno essere bravi a convincerlo del fatto che, da un suo ritorno in Gran Bretagna, non deriverà un deterioramento della sua condizione attuale. Come noto, Lukaku a Milano è un leader, e difficilmente si muoverà dal capoluogo lombardo per fare il vice di qualcun’altro. Si tratta, anche se la volontà è di trattenerlo.