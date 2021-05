L’entusiasmo a Roma aumenta sempre di più. Adesso che lo Special One è arrivato in capitale, il mercato prende sempre più forma. Per il calciomercato Roma, i sono quattro i nomi che segue Mourinho sono davvero interessanti. L’allenatore ha intenzione di rinforzare alla meglio ogni reparto dell’organico, in modo da affrontare senza difficoltà ogni impegno della prossima stagione.

Calciomercato Roma, i quattro nomi che segue Mourinho

Il nuovo allenatore della Roma non perde tempo e la successione di nomi che si sussegue sulla lista dell’ex tecnico di Chelsea e Real Madrid è davvero notevole. Così come conferma anche Gazzetta dello Sport, alla Roma è necessario portare tra i pali un portiere di esperienza. La prima idea è Gigi Buffon, una pista ancora aperta e che potrebbe definirsi a breve. L’ex portiere della Juventus ha salutato la sua società e cerca nuove e stimolanti esperienze. Per gli altri reparti, importanti da rinforzare, è stato segnalato l’interesse per Wout Weghorst, attaccante 28enne che la scorsa stagione ha segnato 25 gol e fatto ben 8 assist per il Wolfsburg. Molto apprezzato, non costoso come gli ultimi nomi presi in considerazione, come Belotti.

La difesa giallorossa subirà dei cambiamenti, Mourinho ha intenzione di portare a Roma Eric Bailly, ivoriano, classe 1994, che l’allenatore conosce bene perché lo ha allenato ai tempi de Manchester United. Bailly è un difensore dei Red Devils. A centrocampo, infine, altro reparto che ha bisogno di nuovi pezzi, l’idea è l’opzione che vede coinvolto il giovane talento del FC Barcelona, Riqui Puig. Tiago Pinto e lo staff giallorosso sono già a lavoro per mettere in porto queste trattative.