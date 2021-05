Cristiano Ronaldo, parla l’agente: “CR7 ha altri piani per il futuro”

Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus e ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il portoghese nelle ultime settimane è stato accostato a decine di squadre, con relativo addio alla Juve a fine stagione. L’ultima indiscrezione parlava di CR7 allo Sporting Lisbona. Tra le voci e le supposizioni, anche quelle della madre Dolores, si inserisce l’agente del portoghese: Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo, parla l’agente Mendes

L’agente dell’attaccante della Vecchia Signora, che quest’anno ha messo a segno 35 gol in tutte le competizioni bianconere, ha smentito il ritorno in Portogallo. Mendes, l’agente, in un’intervista a Record ha dichiarato: “Cristiano Ronaldo orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting Sporting, infatti lo ha pubblicamente dimostrato. Ma al momento i suoi piani di carriera non passano per il Portogallo”.

Era stata anche la madre del portoghese a lasciar intendere che Ronaldo tornasse al club lusitano proprio su sua spinta e desiderio. Il futuro di Cristiano Ronaldo non è stato ancora deciso. Solo a fine stagione, mancano due giornate di campionato, sapremo le sorti della Juve e di CR7. I bianconeri stanno rincorrendo la qualificazione alla prossima Champions League, che a poche giornate, tenendo conto delle altre squadre, sembra difficile. Ma la Juventus ci crede e continua verso la sua strada. Solo a giochi fatti si potrà capire anche il futuro di Ronaldo. Indubbiamente senza giocare la Coppa dalle lunghe orecchie il portoghese andrà via.