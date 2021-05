Juventus, addio a Ronaldo: la madre ha svelato dove andrà dopo la Juve

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra non essere più un dubbio. A fine stagione il portoghese potrebbe andare via, ma ancora più sicuro è il prossimo anno. A confermare i saluti al club torinese è proprio la madre dell’attaccante.

Juventus, addio a Ronaldo, andrà allo Sporting

CR7 non ha mai nascosto che continuerà a giocare fin quando riuscirà, anche oltre i 40 anni se possibile. Quest’anno, anche se la stagione della sua Juve è stata un flop, i suoi numeri non sono cambiati: ha segnato 28 gol in Serie A. In Champions League ne ha messi in rete 4, in Super coppa ha messo 1 sigillo e 2 in Coppa Italia. A 36 anni compiuti, Ronaldo non smetterà dopo l’esperienza con la Vecchia Signora e, stando alle dichiarazioni di mamma Dolores a TvI24, l’attaccante dovrebbe andare allo Sporting Lisbona.

Mamma Dolores ha dichiarato: “Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade. Sono felice per il titolo della squadra e ora proverò a convincerlo”. Il contratto di CR7 scade nel giugno del 2022, il futuro è in dubbio, ma tutto verrà deciso a fine stagione. Mancano soltanto due gare, poi i giochi saranno fatti. La Juventus con Cristiano Ronaldo proveranno a raggiungere gli obiettivi che restano per questa stagione fino alla fine, restando, al momento, tutti concentrati sul finale di stagione, poi si penserà al futuro. Ronaldo potrebbe andar via già quest’anno, ma è ancora presto per dire l’ultima parola.

La carriera di Cristiano Ronaldo ha avuto inizio proprio a partire dalle giovanili dello Sporting Lisbona dal 1997 al 2002. Passa poi alla seconda squadra, poi alla prima nel 2002/2003. Viene poi portato via nel 2003 dal Manchester United e da lì inizia la sua gloriosa carriera.