Futuro Buffon, ecco chi è Mister X dell’SMS folle e intanto Chiellini…

Futuro Buffon, dopo l’addio alla Juventus, il portierone sonda il terreno per capire la sua prossima destinazione. Possibile proposta da parte del Monza di Galliani.

Con la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus, Gigi Buffon ha alzato l’ultimo trofeo con la maglia bianconera. Una degna chiusura per il più grande portiere della storia italiana, sempre protagonista e uomo spogliatoio. In carriera, a parte i numerosi scudetti, sono 6 Coppa Italia vinte, di cui cinque con la maglia della Vecchia Signora. Proprio durante il post partita del match contro l’Atalanta, Buffon si è lasciato andare a delle riflessioni sul proprio futuro, fino ad arrivare ad una rivelazione importante. “Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi. E a me piace questo“, queste le parole di Gigi.

Futuro Buffon, il Monza ci prova? Intanto Chiellini potrebbe finire in MLS

Sicuramente, nonostante le 43 primavere, Gigi Buffon ha ancora voglia di giocare. Come confermato anche da lui, è in cerca di stimoli e per questo sonda il terreno per capire dove poter continuare a divertirsi. Sono partite tantissime ricerche su chi potrebbe essere il famoso mittente dell’Sms folle ricevuto da Superman. In molti sono arrivati alla conclusione che tutto porta ad Adriano Galliani.

Al momento non c’è ancora nulla di concreto o comunque non sono arrivate anche offerte ufficiale al portiere ormai ex Juve. L’ad del Monza, che resterà in B anche la prossima stagione, sta sondando il terreno per capire se ci sono margini per poterlo portare nella propria squadra. Nonostante il prossimo anno non giocherà in A, il club di Berlusconi ha catturato l’attenzione di Buffon. Adriano Galliani con quell’Sms ha fatto centro.

Altro senatore pronto a lasciare la Juventus è Giorgio Chiellini. Con un contratto in scadenza a fine Giugno 2021, il forte difensore bianconero ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Vorrebbe giocare ancora un altro anno, ma bisogna capire se la dirigenza della Juve è disposta a continuare il rapporto. Quel che è certo è che c’è stato un incontro con il presidente Agnelli, per capire che strada possa prendere: se un addio oppure una riconferma a Torino. Intanto continuano le voci che lo vogliono in MLS la prossima stagione. Una destinazione che a Giorgio Chiellini non dispiacerebbe affatto.