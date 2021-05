Gattuso ha scelto la Fiorentina, già domani l’accordo

Commisso era stato abbastanza chiaro nel voler regalare alla città di Firenze e alla sua squadra un tecnico vincente. Il profilo è stato inquadrato già da alcune settimane e dopo un periodo d’incertezza Gattuso ha scelto la Fiorentina. Già ieri sera erano iniziati i contatti tra la società viola e il tecnico calabrese in uscita dal Napoli, che dopo un iniziale periodo di tentennamento sembra essersi convinto nell’abbracciare il progetto dei gigliati.

Da un punto di vista contrattuale si sta lavorando su un accordo biennale con possibilità di ulteriore prolungamento. Dal punto di vista tecnico invece, Gattuso chiede la conferma dei gioielli in organico e uno sforzo per rinforzare con almeno un innesto ogni reparto.

Siamo ai dettagli ma Gattuso ha scelto la Fiorentina

Il Calciomercato moderno vive di colpi di scena continui e entrambe le parti vogliono tutelarsi nel caso l’accordo non vada in porto.

La Fiorentina vorrebbe chiudere al più presto per battere sul tempo le altre squadre che devono ancora decidere quale sarà il loro prossimo allenatore, ma tiene aperte le eventuali piste alternative: Fonseca e Ranieri sarebbero i profili individuati nel caso fallisse l’assalto a Gattuso.

L’ex allenatore del Napoli ha molti estimatori in Italia: Lotito potrebbe aver pensato a lui per sostituire Simone Inzaghi in caso di divorzio e anche la Juventus gradirebbe l’approdo di Ringhio in bianconero se non potesse arrivare ad Allegri oppure a Zidane. Ma in molti sono ormai sicuri che Gennaro Gattuso ha scelto la Fiorentina e sarà il prossimo tecnico dei viola.