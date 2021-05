Mercato Fiorentina, Gattuso blinda i suoi gioielli

Sembra tutto fatto per l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Il preannunciato addio di Iachini apre definitivamente le porte all’avvicendamento sulla panchina dei toscani. Mercato Fiorentina, Gattuso pare abbia chiesto delle garanzie al presidente Rocco Commisso per trattenere i pezzi pregiati dello scacchiere viola.

Mercato Fiorentina, Gattuso blinda Vlahovic e Milenkovic

I primi rinforzi della Fiorentina saranno proprio i due calciatori già presenti in rosa. L’avvento dell’attuale tecnico del Napoli darebbe nuova linfa al progetto di crescita dei toscani e potrebbe convincere sia Vlahovic che Milenkovic a rinnovare il contratto e restare in riva all’Arno.

Ecco i nomi per rinforzare la rosa

In ogni caso la cessione dei due calciatori porterebbe un tesoretto che Pradè, con il benestare del tecnico, andrebbe subito a reinvestire. I nomi in pole per rimpiazzare le eventuali cessioni ci sono già. Il gallo Belotti sarebbe la prima scelta per l’attacco della Fiorentina, in difesa invece Gattuso gradirebbe Maksimovic già allenato questa stagione, ma resta caldo anche il nome di Lovato del Verona.

Gattuso vorrebbe riproporre anche a Firenze una sorta di 4-2-3-1 e sembra abbia chiesto alternative sugli esterni alti. I nomi più gettonati sono Politano del Napoli e Orsolini del Bologna. Sarà valutata anche la possibilità di riportare a Firenze anche Sottil.