La Juve si fa sotto per una nuova promessa del calcio olandese

Juventus- Dean Huijsen, ci siamo quasi. Il club torinese è a caccia di nuove promesse. La Vecchia Signora, negli ultimi tempi, ha dimostrato di avere molta cura del suo vivaio. Dopo i rinnovi di Dragusin e Da Graca, i talent scout bianconeri vanno a caccia in Europa per trovare neotalenti. Dalla Spagna giunge un nome nuovo, che potrebbe rappresentare un utile risorsa per il futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo sarebbe vicino ad essere raggiunto.

Juventus, Dean Huijsen per il futuro

Gli emissari juventini, dopo aver fatto le loro valutazioni, hanno messo nel mirino Dean Huijsen. Difensore di 16 anni, l’olandese gioca attualmente nelle giovanili del Malaga. La Rosea afferma che la Juve lo segue già da diverso tempo, e che sarebbe molto vicina ad aggiudicarselo, battendo la concorrenza di numerosi club. Non è un caso che il giovane ritroverebbe un altro connazionale che già si è affermato nel calcio che conta: Matthijs De Ligt. Alcuni lo hanno ribattezzato, appunto, il “nuovo De Ligt”. Forte fisicamente e altro oltre un metro e novanta, il giovane si è messo in mostra anche grazie alla sua superiorità fisica sui coetanei.

I dettagli dell’accordo

Il quotidiano sportivo, ha riportato che all’entourage del difensore, è stato offerto un contratto triennale. Inutile sottolineare che questa potrebbe essere un’occasione di crescita per il ragazzo. Il giovane dovrebbe partire dall’Under 17, e poi fare il solito excursus che prevede il passaggio nella Primavera e nella Juve U23. Un giorno potrebbe addirittura giocate proprio con quel Matthijs De Ligt, a cui molti lo hanno paragonato. Juventus- Dean Huijsen si farà?