Lautaro Martinez, dalla Spagna sicuri: “Via dall’Inter, non scarta nessuna destinazione”

Nonostante la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, non si placano le voci su molti addii in casa nerazzurra. Tra i tanti nomi destinati a lasciare Milano c’è ancora una volta quello di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ormai da un anno è considerato con le valige pronte, con molte squadre pronte ad accoglierlo. Classe 1997, El Toro in questa stagione ha segnato 16 reti, maggior numero di gol da quando è all’Inter. In molte occasioni è stato il vero trascinatore insieme a Lukaku delle vittorie della squadra di Conte. Nell’ultimo periodo, però, i rapporti con la dirigenza sembrano cambiati, spingendo ad un suo addio.

Lautaro Martinez, il futuro è in Spagna?

In quel di Spagna sono sempre più convinti che il profilo tecnico tattico di Lautaro Martinez possa essere perfetto per il Real Madrid e l’Atletico. Secondo quanto riportato da Marca, l’agente del Toro, Alejandro Camano, si è incontrato in questa settimana con i dirigenti dei due club di Madrid per discutere del futuro del suo assistito. Ecco cosa scrive Marca: “La partenza di Lautaro dall’Inter non appare così semplice, ma le proposte non saranno scartate dall’argentino“.

Sicuramente la trattativa non è semplice, servirà tempo e lo sanno bene. L’esempio più evidente l’anno scorso, quando Martinez è stato ad un passo dal vestire Blaugrana e far parte della squadra dell’amico Messi. La trattativa poi è saltata ed è rimasto all’Inter, con cui ha vinto il suo primo campionato di Serie A. Ora ecco che spuntano le altre due spagnole, ma la trattativa è legata ad altri giocatori.

Il Real Madrid, ad esempio, punta dritto Haaland, ma il Borussia Dortmund non è intenzionato a cederlo, almeno per il momento. Per questo motivo, visto che la situazione per l’attaccante norvegese non si sblocca, i Blancos stanno pensando al forte attaccante dell’Inter.

Discorso diverso per l’Atletico Madrid. La squadra spagnola è alle prese con i dubbi di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, infatti, ha una clausola di uscita al termine della stagione, per questo motivo stanno cercando di capire quale sarà la sua volontà. In caso di addio, Lautaro sarebbe l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco.