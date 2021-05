Fiorentina-Lazio, Vlahovic non perdona. Gol e Highlights

Dusan Vlahovic trascina la Fiorentina alla vittoria contro la Lazio con una doppietta. I gol del giovane centravanti viola salgono a 21 in campionato e i ragazzi di Iachini vedono ormai la salvezza.

I due tecnici schierano le loro squadre con uno speculare 3-5-2 in cui spiccano le coppie offensive: Vlahovic è il terminale d’attacco della Fiorentina con l’eterna fantasia di Ribery a supporto; Inzaghi invece si affida alla coppia esplosiva Immobile-Correa disposti sulla stessa linea d’attacco.

Anche a centrocampo la filosofia dei due allenatori è la stessa con regista a distribuire il gioco e due mezzali molto propositive a cercare di innescare le punte. In difesa la Fiorentina schiera i tre titolari mentre il tecnico biancoceleste ricorre ancora a Marusic sul centro-destra per motivi di assenze.

Sugli esterni molto interessanti i duelli Venuti-Lulic e soprattutto Biraghi-Lazzari. In porta Dragowski e Reina cercheranno di dare serenità al proprio reparto difensivo.

La cronaca della partita

Lazio che parte molto forte e che imprime un buon ritmo in tutta la prima mezzora. Fiorentina ordinata che cerca di chiudere ogni spazio e di ripartire grazie alle preziose giocate di Ribery. Le occasioni però sono tutte di marca laziale: Dragowski è miracoloso al minuto numero 11 quando respinge su Correa da pochi passi dopo una sponda di Milinkovic-Savic. Ancora Lazio con Immobile che colpisce in pieno il palo con un destro a giro, ma era in fuorigioco. Ancora Immobile pericoloso con Milenkovic che s’immobile per fermare la sua incursione. Alla prima sortita offensiva di rilievo la Fiorentina passa. Castrovilli va in incursione e imbecca Biraghi in area di rigore, l’esterno sinistro è bravissimo ad attendere il taglio di Vlahovic e a servirlo sul secondo palo. Per il bomber viola è un gioco da ragazzi appoggiar in rete. Al riposo Fiorentina-Lazio 1-0.

Il secondo tempo è molto spezzetato, sia per le numerose sostituzione che per i molti falli spesso puniti con cartellini gialli. La Lazio tiene in mano il pallino del gioco, ma si tratta di una supremazia territoriale sterile. I ragazzi di Inzaghi non riescono a rendersi pericoli e capitolano per la seconda volta nel finale, quando Vlahovic è bravissimo a schiacciare in rete di testa un corner di Pulgar. C’è il tempo per l’espulsione del laziale Pereira prima del triplice fischio finale.

Fiorentina-Lazio finisce 2-0, per i viola salvezza molto vicina, per i laziali zona Champions che si allontana nuovamente.

Fiorentina-Lazio, gol e highlights