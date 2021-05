Mercato Fiorentina, Vlahovic tiene tutti in ansia

Dusan Vlahovic è arrivato a quota 21 centri stagionali ed è sicuramente l’uomo del momento. Richiestissimo, determinerà il mercato della Fiorentina, Vlahovic sta comunque pensando al rinnovo. Sembra pronta infatti per lui una maxi offerta da 3 milioni più bonus a stagione fino al 2025, con l’inserimento di una clausola rescissoria da circa 70/100 milioni di euro. Rocco Commisso fa sul serio e vuole blindare il suo bomber per fare una grande Fiorentina.

Dalla riconferma di Vlahovic passeranno anche la scelta del nuovo tecnico e le ambizioni dei toscani. Sembra che alcuni profili di allenatore già contattati mettano proprio la riconferma del giovane attaccante serbo come condizione irrinunciabile.

Mercato Fiorentina, Vlahovic sospeso tra addio e rinnovo

Le offerte comunque non mancano alla Fiorentina per il ragazzo di Belgrado classe 2000. Il Milan sembrava molto vicino e aveva già un accordo di massima con l’agente di Vlahovic, ma le ultime settimane hanno fatto lievitare il prezzo e sembra allontanare i rossoneri, non ancora sicuri della qualificazione in Champions.

Stesso discorso per la Juventus: che offre contropartite tecniche maggiormente gradite. Anche il Real Madrid sembra monitorare il giovane viola, ma il valore attuale spaventerebbe anche le merengues.

Attualmente sembra in stallo il mercato della Fiorentina, Vlahovic rinnova o cambierà aria?