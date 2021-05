Milan su De Paul: presentata un’offerta all’Udinese

Milan- De Paul: ecco l’offerta. La società di via Aldo Rossi, se da un lato ha avviato le trattative per i rinnovi contrattuali, dall’altro bussa alla porta delle altre squadre per trovare nuovi rinforzi per il futuro. Una formazione che sicuramente va puntellata, vista la debacle del girone di ritorno. I dirigenti sono consapevoli del fatto che, per provare a vincere la Champions, occorrerà consegnare a Pioli innesti di valore, in grado di colmare le lacune emerse.

Milan- De Paul: soldi più contropartite tecniche

La notizia è stata data dalla Gazzetta dello Sport e riportata da Sportmediaset. Secondo la Rosea, il Milan avrebbe già manifestato il suo interesse per il centrocampista. Le richieste di Pozzo sono faraoniche: 40 milioni di €. I rossoneri offrono soldi più il cartellino di Hauge. E nell’operazione potrebbero essere anche coinvolti due giovani promesse: Pobega e Brescianini. La trattativa è ancora agli stadi iniziali, con i friulani che valutano varie offerte, tra cui, quella dell’Inter. Per aggiudicarsi il forte argentino andrà battuta la concorrenza di altri club europei.

Endorsement di Mino Raiola?

Il Diavolo potrebbe forse trovare l’appoggio di Mino Raiola. Il potente procuratore, da poco, è infatti anche l’agente del giocatore argentino. I contatti tra le parti proseguono, da qualche tempo, per il rinnovo di Calhanoglu. Magari, si potrebbero avviare dei discorsi per definire non solo il prolungamento del nazionale turco, ma anche l’approdo alla corte di Pioli del fantasista sudamericano.