Gigio-Milan: si! Raiola permettendo…

Donnarumma-Milan: Gigio ha detto si. Però per il felice esito della trattativa c’è ancora un intoppo. Infatti il portiere ha da sempre espresso la chiara volontà di restare al Diavolo. L’offerta del club è stata ampiamente accettata già da svariate settimane. Una proposta, è doveroso sottolineare, che secondo Tuttosport, avrebbe una consistenza economica ben più alta rispetto a quella fatta da tutte le altre squadre che hanno corteggiato l’estremo difensore.

Donnarumma vuole il Milan. Raiola permettendo

Il pilastro difensivo della Nazionale di calcio vuole il Milan. Non ci sono dubbi. Al di là di tutte le voci di mercato che lo hanno riguardato, Donnarumma ha accolto con entusiasmo l’adeguamento di stipendio che otterrebbe dal prolungamento del contratto con la società rossonera. Nelle pagine di Tuttosport, si legge che il Diavolo è intenzionato ad alzare a 8 milioni di euro a stagione il suo ingaggio. Una trattativa, quindi, che è sostanzialmente giunta al termine. Il closing, però, non si è ancora avuto a causa delle commissioni dell’agente del portiere, Mino Raiola. Sempre la stessa notizia riporta che, quest’ultimo, starebbe aspettando la qualificazione matematica del Diavolo alla prossima Champions. Il potente procuratore, da questa operazione, vuole riuscire a strappare una lauta ricompensa. Le sue pretese, al momento, vengono considerate esose dalla dirigenza rossonera. Di conseguenza tutto si è fermato. Il congelamento delle trattative, non ha mutato la volontà unanime dei protagonisti. Stefano Pioli vuole che il giocatore resti il perno della sua difesa anche nella prossima stagione. Ciò che è certo è che le parti si incontreranno anche nelle prossime settimane. Il matrimonio si farà. Raiola permettendo…