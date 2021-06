Ag. Hakimi: “Triste?Chi va via dall’Inter lo è sempre”

L’Ag. di Hakimi, Alejandro Camano, ha rilasciato importanti dichiarazioni che danno delucidazioni sullo stato d’animo del suo assistito. L’intervista, riportata da Sportmediaset, rivela anche alcune indiscrezioni sul passaggio del centrocampista marocchino al Paris Saint Germain. La società francese e l’Inter dialogano ormai da diverso tempo, e sembra che l’affare possa concludersi nell’arco di alcune settimane o giorni.

Ag. Hakimi: “Achraf ancora non è del PSG”

Il potente procuratore argentino, che tra l’altro cura anche gli affari di Lautaro Martinez, ha fornito ai giornalisti parole importanti con cui ha cercato di riassumere lo stato di avanzamento delle trattative: “Non possiamo ancora dire che Achraf sia un giocatore del PSG, stiamo parlando di tutto. L’incontro è andato bene”. E poi, riferendosi ai sentimenti che il forte giocatore nutre nei confronti della maglia nerazzurra: “Se è triste? Chi va via dall’Inter è sempre triste”. Nonostante il calciatore si trovi bene nella città meneghina, la sua permanenza ad Appiano Gentile è ai titoli di coda. Si attende infatti l’ufficialità del suo passaggio alla corte dello sceicco Mansur. Bisogna, però, limare gli ultimi dettagli: i transalpini sono pronti a versare 63 milioni di € più bonus per acquistarlo a titolo definitivo. Hakimi ha trovato l’accordo per un quinquennale da 8 milioni di € più bonus a stagione. L’ag. di Hakimi e i rappresentanti delle squadre si incontreranno prossimamente per chiudere l’affare.