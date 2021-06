L’agente di Hakimi e Lautaro Martinez: “Lascerà l’Inter. Lautaro? Situazione non chiara”

L’agente di Hakimi e Lautaro Martinez, il noto Alejandro Camano, ha rilasciato importanti dichiarazioni, riportate da Sportmediaset, sul futuro dei suoi assistiti. Dalle parole del procuratore risulta che la società nerazzurra ha le idee chiare a metà sul loro futuro. Complici anche i problemi societari che hanno portato Antonio Conte ad abbandonare l’Inter, il piano di mercato da realizzare nella prossima finestra estiva di calciomercato, non è stato pienamente delineato.

L’agente di Hakimi: “L’Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore…”

Durante la trasmissione televisiva argentina “Como te va?”, Camano ha parlato del centrocampista marocchino affermando: “Per ora, l’unico dei due che lascerà l’Inter è Hakimi. L’Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e già lo ha scelto“. Parole che spengono definitivamente la speranza dei tifosi di vedere Achraf, con la casacca nerazzurra anche il prossimo anno. Per lui si sono fatte avanti sia il Chelsea che il Paris Saint Germain, che hanno offerto 60 milioni di €, per assicurarsene le prestazioni. Zhang, tuttavia, lo valuta 80 milioni. Tante le proposte, ma per il momento nulla di concreto.

“Sulla questione Lautaro dobbiamo ancora lavorare”

Il procuratore del forte attaccante ha poi spiegato che l’Inter intende trattenere l’argentino, ma che ancora la situazione è nebulosa. “Sulla questione Lautaro dobbiamo ancora lavorare. L’Inter è in una posizione forte con lui perché lo considera un campione e vuole trattenerlo. Se invece dovesse liberarsi di Lautaro non lo farebbe per poco. Non c’è ancora nulla di concreto, vedremo anche cosa vorrà lui. Ha 23 anni e la sua opinione è molto importante”, precisa Camano.