Arnautovic e il rimpianto Inter

Per Marko Arnautovic è stata una settimana molto difficile. Le critiche lo hanno travolto dopo la squalifica da parte della UEFA per offese razziste ad Alioski in Austria-Macedonia. Arrivano le parole di Mourinho su di lui “Il mio direttore tecnico all’Inter, Marco Branca, arrivò con quel giocatore che seguiva e che voleva portare dall’Olanda. Aveva 18 anni. Quando Branca arrivò con lui ci stavamo allenando. Rimasero lì sulla fascia e a metà dell’allenamento decisi di andare a salutarli. All’epoca, nella mia prima stagione all’Inter, i miei attaccanti erano Ibrahimovic, Adriano, Hernan Crespo e Julio Cruz. Andai da Branca e Arnautovic, ci stringemmo la mano, ci scambiammo due parole e Marko mi disse: ‘Mister, sono migliore di tutti loro’. Io risi: Ibrahimovic, Adriano, Hernan Crespo e Julio Cruz e Marko a 18 anni pensava di essere più bravo di tutti loro!”

Arnautovic torna in Italia?

Un calciatore che avrebbe potuto, per qualità tecniche e fisiche, dare molto di più. Ora su di lui il Bologna che attende lo svincolo con lo Shanghai SIPG, per lui pronto un triennale a 2 milioni circa. Mihajlovic si è già detto entusiasta di poter accogliere un talento come Arnautovic.

Ha parlato dell’austriaco anche Marco Branca, dicendo che all’Inter era perfettamente inserito e che nel gruppo era tenuto in considerazione di tutti ma, purtroppo, giocò pochissimo. Quasi nulla. Motivo per cui fu ceduto poi al Werder Brema. L’ex direttore tecnico neroazzurra, continua sostenendo che ha avuto una buona carriera ma “avrebbe potuto fare molto di più con le sue qualità”. Ora potrebbe ritornare in Italia e mostrare all’Inter che cederlo fu un errore. Alla soglia dei 32 anni, questa col Bologna potrebbe essere l’ultima grande opportunità da non farsi sfuggire, con gli emiliani pronti a costruire attorno a lui l’ambiente ideale per farlo ambientare il prima possibile.