Dopo il rifiuto al Barcellona, il portiere si accasa in serie B!

Dopo essere tornato alla Juventus nel 2019, Buffon ha detto addio ai bianconeri. Ha salutato con la vittoria della Coppa Italia. E da protagonista, come sempre nella sua carriera. Nelle ultima settimane c’erano state moltissime voci ed era stato accostato a squadre di mezzo mondo: Boca Juniors, Olympiakos, Siviglia, Benfica, Monza, Olhanense, varie squadre nella MLS, squadre degli Emirati e perfino il Barcellona. La squadra catalana aveva deciso di puntare su di lui come secondo portiere d’esperienza. Gigi ha rifiutato, per un motivo: vuole giocarsi le sue chance da titolare per andare ai mondiali del Qatar l’anno prossimo. In quel Buffon sarebbe a 44 anni, il portiere più anziano nella storia della competizione. E per questo motivo ha deciso di ritornare nel ‘suo’ Parma.

Buffon, leggenda vivente

Con circa 750 presenze all’attivo, fra club e nazionale, Buffon è considerato uno dei portieri più forti della sua generazione e non solo. Con la Juventus ha vinto tutto tranne la Champions League, che sembra maledetta. Per questo motivo nel 2018-2019 si trasferisce, a sorpresa, al PSG, convinto di poter alzare la Champions. A Parigi, invece, totalizza solo 17 presenze e esce agli ottavi contro il Manchester United – complice anche un suo errore. Ora, alla soglia dei 43 anni ha deciso di ritornare nella squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, il Parma.

Gigi-Gigio, destino comune?

Chi invece ha accettato la generosa offerta del PSG è stato Gigio Donnarumma. Guadagnerà 60 milioni in 5 anni e ci saranno dei bonus importanti per il suo agente, Mino Raiola, vero e proprio regista dell’operazione. Operazione che nel totale, ingaggio e commissioni, costerà ai parigini circa 100 milioni di euro. Esattamente come Buffon, Donnarumma si è preso la nazionale italiana – Gigio a 22 anni – e poi si è trasferito sotto la Torre Eiffel, con 60 milioni di euro nel conto in banca. Non male per un classe 99′.