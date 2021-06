Ecco la futura squadra di Donnarumma!

L’avventura Milan per Gigio Donnarumma è ufficialmente finita. E ora è tempo di riflessioni per l’ormai ex 99 rossonero e il suo agente, Mino Raiola. In questi ultimi giorni di mercato è stato accostato al nome di quasi tutte le big europee: Chelsea, Manchester United, Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Juventus. Nell’ultima settimana anche la clamorosa idea Inter si stava facendo avanti. Ma, nelle ultime ore, sembra quasi fatta: Donnaruma PSG, ci siamo.

Donnarumma: tu parles français?

Proprio come l’ex numero uno della nazionale italiana (che gli ha lasciato il posto da titolare con gli azzurri) Buffon – che ha giocato nella stagione 2018-2019 col PSG, totalizzando 17 presenze – il futuro di Gigio potrebbe essere a Parigi. Archiviato il capitolo Milan – con fortissime critiche di tifosi e ex bandiere milaniste, Nesta, Ambrosini e Maldini su tutti – Gigio ha una vastissima scelta: lo vuole mezza Europa. Classe 99′ e con oltre 200 presenze all’attivo, Donnarumma è sicuramente l’affare dell’estate. E il suo agente Mino Raiola sta cercando il miglior offerente per il suo assistito, chiedendo un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro annui e una cospicua commissione e bonus alla firma (si parla di almeno 20 milioni di commissioni e altrettanti di bonus alla firma). E il PSG non avrà alcun problema a garantirgli l’ingaggio richiesto. PSG Donnarumma, ci siamo, quindi?



PSG e l’Italia, quante idee di mercato

Raiola, agente anche di Kean, sta provando a trattenere il suo assistito a Parigi, presentando all’Everton proprietaria del cartellino, un’offerta di 40 milioni dei francesi. Gli inglesi ne chiedono 60, ma c’è tempo per trattare. Dopo l’addio improvviso di Ancelotti, andato al Real, c’è incertezza per la questione allenatore all’Everton ma dalla Scozia rimbalza una notizia clamorosa: potrebbe essere l’ex bandiera del Liverpool, Steven Gerrard, il nuovo tecnico. Il PSG, nel frattempo, continua a essere molto interessata ad Hakimi ed è pronta ad offrire 60 milioni, l’Inter ne vuole 80 per iniziare a trattare. Sarà un’estate di grandi colpi e uno di questi potrebbe essere l’affare Donnarumma PSG.