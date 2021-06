Il mercato estivo è alle porte e a Torino, con il nuovo allenatore già inserito, si pensa a come rinforzare al meglio l’organico. In vista della prossima stagione, ricca di impegni, per il calciomercato Juventus Allegri ha 5 nomi in lista. La società bianconera proverà a rifondare la sua rosa al meglio per tornare competitiva in campionato ed Europa.

Calciomercato Juventus, Allegri ha 5 nomi in lista

La Juventus necessita di rifondare il centrocampo, reparto messo in discussione in questa stagione appena chiusa. La “zona centrale” dei bianconeri ha avuto molte difficoltà, tanti, forse troppi, gli errori visti. Questo spinge a fare molti cambiamenti, si inizia con qualche addio, per poi passare agli acquisti. Max Allegri ha una lista, al momento, formata da 5 nomi per ripartire forti.

Si parla di far rientrare Paul Pogba dallo United, Pjanic dal Barcellona e prendere Locatelli dal Sassuolo. Giocatori che farebbero la differenza in campo. Ma non solo, i piani di Allegri sembrano essere davvero ambiziosi. Le indiscrezioni di mercato della Juve, di questa lista arrivano da un’intervista su Twitch, sul canale Juventibus, di Luca Momblano: “Nella lista dei trequartisti richiesti da Allegri ci sono De Paul, Calhanoglu, Aouar, Zielinski e Milinkovic Savic”.

Dunque la vera bomba è il giocatore della Lazio, Milinkovic-Savic. Il giocatore di origini serbe ha un prezzo stellare e non sarà semplice, anche se quasi sicuramente dirà addio al club biancoceleste. L’altra novità è il polacco in forza al centrocampo del Napoli che, in vista delle ultime dichiarazioni di De Laurentiis, riduzione degli ingaggi, potrebbe salutare Napoli e partire alla volta di Torino. Le premesse per un mercato fatto di colpi grossi ci sono, manca davvero poco al via.