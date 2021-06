Calciomercato Milan, Il Diavolo guarda a Londra: non son solo Giroud

Calciomercato Milan. E’ già tempo di manovre in casa rossonera. Maldini ha avviato una serie di contatti per plasmare la squadra del futuro. Nonostante quest’anno Pioli e i giocatori abbiano centrato il terzo posto e la Champions, nel corso dell’ultimo campionato sono emerse numerose lacune, che la dirigenza intende colmare. L’attacco, in particolar modo, visti i quasi 40 anni di Ibrahimovic e la partenza di Mandzukic, vuole essere rafforzato.

Calciomercato Milan: asse Milano- Londra

Già nei giorni scorsi giorni, si era parlato di un forte interessamento dei rossoneri per l’attaccante francese del Chelsea, Olivier Giroud. La punta, in scadenza di contratto con il club di Abramovic, ha dichiarato pochi giorni fa che: “Il Milan è un grande club”. Le sue parole, che di fatto considerano Milano destinazione gradita, non eliminano le distanze che ancora ci sono tra le parti. Le trattative sono in corso. Altro affare tra le due società, ormai alle battute finali, è l’approdo definitivo di Tomori in rossonero. Il canadese, autore di un’ottima stagione, sta per essere riscattato per 28 milioni di €.

Forte interessamento per Ziyech

Un nome che è iniziato a circolare da ieri, è quello di Hakim Ziyech. Calciatore e nazionale marocchino 28enne di proprietà del Chelsea, ha qualità che potrebbero risultare utili, soprattutto in ottica Champions. Il centrocampista può essere utilizzato sia come esterno destro sulla trequarti, sia come trequartista puro dietro al reparto offensivo. Innesto che sarebbe preziosissimo, visto che Castillejo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato inserito nella lista dei partenti. Il suo arrivo, inoltre, non rappresenterebbe un “conflitto di ruoli” con Calhanoglu, qualora quest’ultimo decidesse di rinnovare. Ai piani alti sono consapevoli del fatto che, per poter arrivare in fondo, è necessario consegnare a mister Pioli una rosa valida ricca di alternative. Il Diavolo del futuro prende forma. Dopo Maignan e il riscatto di Tomori, in questa estate si prospettano ulteriori colpi di pregevole fattura.