Calciomercato Milan: il riscatto Tonali e l’asse caldo con il Chelsea

Come per tutte le società, anche il calciomercato del Milan entra nel vivo. Molti nomi sono stati accostati alla società di Via Turati, ma fondamentamentalmente la società sta cercando un attaccante da affiancare a Ibrahimovic, un terzino sinistro e il riscatto di un centrocampista.

Milan c’è lo sconto per riscattare Tonali

Mentre il discoro Donnarumma viene archiviato, con il portiere ad un passo dal Paris Saint-Germain. il Milan continua a lavorare sulla rosa da consegnare a Pioli. Il primo della lista è Sandro Tonali, centrocampista centrale ancora di proprietà del Brescia. Il classe 2000, in prestito dalle rondinelle, ha già disputato la stagione appena conclusa con la maglia rossonera. La società di Milano non ha mai nutrito dubbi sulla scelta di riscattare Tonali, e da tempo è in contatto con il Brescia per negoziare l’acquisto del centrocampista a titolo definitivo. Tonali, arrivato nell’estate del 2020 a Milanello con la formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro, ha un diritto di riscatto fissato ad altri 10 milioni, più 15 di bonus. Dopo i dialoghi con Cellino, l’accordo prevederà la discesa del riscatto a 15 milioni totali più il passaggio del centrocampista della primavera rossonera Olzer alla corte delle rondinelle. Un risparmio, per la società rossonera, ammontante a 10 milioni di euro.

Milan, asse caldo con il Chelsea: non solo Giroud

Il Milan oltre a Tonali, vuole rinforzare altri ruoli della rosa di Pioli in vista della prossima stagione. Primo nome della lista è un ritorno di fiamma, Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona già trattato a gennaio. All’epoca, la trattativa con la società blaugrana per il prestito non andò a buon fine. Resta da capire la percorribilità dell’ipotesi, viste le sole 7 presenze stagionali del giocatore dominicano naturalizzato spagnolo. Milano-Londra, filo diretto per il mercato: l’asse tra i rossoneri e il Chelsea è bollente. Il riscatto di Fikayo Tomori è stato solo il primo affare tra le due società, ma non l’ultimo. Maldini e Massara lavorano per portare a Milanello Olivier Giroud. La dirigenza del Milan ha avuto rassicurazioni da Michael Manuello, agente di Giroud, che potrà liberarsi dal Chelsea nonostante la società abbia esercitato l’opzione unilaterale per rinnovare il contratto al giocatore per un’altra stagione. Da attenzionare, però, anche un’altra idea maturata per l’attacco rossonero, idea che sta prendendo corpo nelle ultime ore: Hakim Ziyech. Il calciatore marocchino è arrivato al Chelsea per 40 milioni di euro dall’Ajax, ma, soprattutto dopo l’arrivo di Thomas Tuchel, con il quale il feeling non è sbocciato, non è ancora riuscito a imporsi a Londra. Ne è testimone il minutaggio durante la fase finale della Champions League (meno di mezz’ora complessiva tra quarti con il Porto e semifinale con il Real Madrid, escluso nella finale con il Manchester City). Per questo può lasciare i Blues.