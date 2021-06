Calciomercato Roma: Mourinho chiama Donnarumma

Il calciomercato entra nel vivo, e la Roma più di qualsiasi altra società è alla finestra per dare a Mourinho una squadra in grado di lottare per il titolo. In primis, un ruolo da ricoprire è quello del portiere. Molti nomi accostati per la porta giallorossa, Areola, Donnarumma, Rui Patricio.

Calciomercato Roma: Donnarumma nel mirino

Dove giocherà Donnarumma la prossima stagione? Contratto in scadenza con il Milan, il futuro resta un rebus. Il portiere lascerà milanello di sicuro. Dopo l’acquisto da parte della società rossonera del portiere Maignan dal Lilla per 15 milioni. Maldini ha salutato il giovane portiere della nazionale italiana. Raiola procuratore di Donnarumma, negli ultimi giorni è spesso stato legato a trigoria, per risolvere le situazioni di molti suoi assistiti, Mkhitaryan in primis con il contratto che gli scade tra 30 giorni. Inevitabilmente qui parte il sogno Donnarumma per la società capitolina. Ad alimentarlo è stato Josè Mourinho. È lui l’asso nella manica della Roma cone riportato dalla Gazzetta dello Sport. Mourinho ha chiamato Donnarumma, dicendogli “Vuoi venire con me?”. Il procuratore del giovane portiere chiede un ingaggio di 10 milioni netti a stagione per il suo assistito. Donnarumma a parametro 0, infatti, è una certezza di plusvalenza, che la società potrebbe decidere di incassare in qualsiasi momento.

Altre ipotesi per la porta giallorossa

Oltre al nome caldo di Gigio Donnarumma, anche altri giocatori sono stati inseriti nella lista del general manager Pinto. Rui Patricio portiere di esperienza del Wolverhampton e della nazionale portoghese, è uno dei papabili il suo costo è di circa 12 milioni di euro. Un altro nome proposto alla società giallorossa, e della scuderia Mino Raiola è: Alphonse Areola di proprietà del Psg, che in questa stagione ha giocato in prestito al Fulham. Areola anche se è retrocesso con il Fulham è stato comunque eletto milgior giocatore della stagione.