Calciomercato Torino, diverse alternative per la trequarti: ecco tutti i nomi per Juric

CALCIOMERCATO TORINO, TUTTE LE IDEE DELLA DIRIGENZA PER LA TREQUARTI – Morto un Papa, se ne fa un altro. E così, dopo l’addio di Davide Nicola, ecco subito l’arrivo di Ivan Juric, tecnico croato arrivato dall’Hellas Verona. Con una squadra “normale”, senza campioni, Juric ha portato gli scaligeri nella metà sinistra della classifica per due anni di fila, ma soprattutto ha coltivato moltissimi talenti adesso pronti al grande salto. Il suo modulo è da, sempre, il 3-4-2-1, dove un ruolo chiave è svolto dai trequartisti e dagli esterni (un po’ come nell’Atalanta del Gasp). E così, ora che è approdato in granata, l’allenatore ha chiesto alla dirigenza alcuni trequartisti che possano permettergli di mettere in atto il suo piano tattico: ecco tutte le idee di Vagnati.

Calciomercato Torino, i nomi per la trequarti: da Messias a Pereyra, passando per Barak, Vazquez e Gaston Ramirez

Sono tante e diversificate le possibilità per il nuovo Toro targato Ivan Juric. In attesa di conoscere il futuro di Belotti e Zaza, la dirigenza vuole regalare al nuovo tecnico i trequartisti giusti per il 3-4-2-1: le idee sono molte. Il nome più gettonato è quello di Junior Messias, brasiliano classe ’91 del Crotone appena retrocesso in Serie B: diverse squadre su di lui, ma anche una valutazione piuttosto bassa anche per via della caduta in cadetteria della squadra pitagorica. Poi, occhio a due ritorni di fiamma in chiave mercato: Gaston Ramirez e Roberto Pereyra. Entrambi chiacchieratissimi durante la scorsa estate in ottica Toro, alla fine il primo rimase a Genova e il secondo si accasò ad Udine: ora, però, i granata ci possono riprovare, soprattutto per l’uruguagio in scadenza con la Samp.

Infine, occhio al Mudo Vazquez, in scadenza col Siviglia, e ad Antonin Barak, ragazzo esploso a Verona proprio sotto la guida di Juric in quest’ultima stagione.