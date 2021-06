Calciomercato Torino, possibile addio per un altro top player: il calciatore ha aperto all’addio!

CALCIOMERCATO TORINO, PRONTO UN ALTRO ADDIO OLTRE ALLA POSSIBILE PARTENZA DI BELOTTI – Ivan Juric ha riportato fin da subito un po’ di fiducia nell’ambiente granata e un po’ di speranza per il futuro. La stagione horror di quest’anno, con la salvezza agguantata a due giornate dalla fine, ha dimostrato tutte le difficoltà avute dal Toro: insomma, sicuramente i tifosi, che magari dall’anno prossimo potranno tornare a riempire il Grande Torino, si aspettano qualcosa di più. Ma ci sono alcuni top player che potrebbero lasciare il Torino: oltre a Belotti, che piace alla Roma, anche Gleison Bremer rischia di salutare. Ecco i dettagli.

Calciomercato Torino, Bremer: “I miei agenti mi hanno parlato di qualche interessamento, mi piacerebbe giocare la Champions League”

Gleison Bremer, intervistato da ESPN Brasile, ha risposto così ad una domanda sul suo futuro al Toro: “I miei agenti mi hanno parlato di qualche interessamento, ma non c’è stato nulla di concreto: Torino mi piace molto e mi trovo bene, è una città molto tranquilla e sarò sempre grato al club, ma è normale che ad ogni atleta piacerebbe giocare la Champions ed essere tra i migliori. Al momento giusto spero di fare il grande passo, ripeto che sarò sempre grato al Toro“.

Insomma, Bremer ha aperto le porte al futuro lontano da Torino. Il suo contratto scade nel 2023, quindi se non dovesse arrivare il rinnovo entro un anno il brasiliano rischia di dover partire ad un prezzo bassissimo. Il classe ’97, del resto, piace a diversi club, soprattutto in Premier League: su di lui c’è l’interesse del Liverpool, che sarebbe disposto ad offrire 25 milioni di euro per assicurarsi il difensore del Toro.