La Juventus tenta il clamoroso sgambetto al Barcellona

La notizia che arriva dall’Olanda ha del clamoroso. Il Barcellona, dopo aver perso Georgino Wijnaldum – andato al PSG – potrebbe perdere anche Depay. Per il calciatore, ancora per poco al Lione, ci sarebbe stato un timido tentativo del Bayern Monaco – che potrebbe prendere Perisic come alternativa più economica dal punto di vista dell’ingaggio – e quello della Juventus. E il Barcellona potrebbe vedersi soffiare anche Memphis dopo Wijnaldum.

Depay e la Juve, le strade potrebbero incrociarsi

Depay è stato il giustiziere della Juventus in Champions League l’anno scorso, col gol a rigore – partita finita poi 2-1 per i bianconeri – che ha sancito l’eliminazione della squadra allenata da Sarri dalla Champions. Un gol che fa male ancora oggi ma che Depay potrebbe farsi perdonare, decidendo di firmare per i bianconeri. Sembrava tutto fatto col Barcellona ma negli ultimi giorni sono pervenuti dubbi da parte dell’entourage del calciatore che lo ha proposto ad altre società. Fra queste la Juve, che lo apprezza e volentieri lo accoglierebbe a Torino. Dal punto di vista dell’ingaggio, l’olandese chiede una cifra vicina ai 10-11 milioni di euro e l’entourage chiede una lauta ricompensa per la mediazione (si parla di una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus alla firma di 7-8 milioni). La Juventus coi parmetri zero ultimamente è stata poco fortunata, vedasi Ramsey o Rabiot, e Depay potrebbe invertire il trend negativo.

Barcellona e ora?

Dopo aver perso Wijnaldum quando sembrava tutto fatta, potrebbe sfuggire anche Depay. Per Gino Wijnaldum, gli spagnoli avevano sostanzialmente chiuso e mancava solo la firma sul contratto. Poi l’intromissione del PSG che ha sbaragliato la concorrenza offrendo un triennale da 9,5 milioni di euro e bonus agli agenti. Ora potrebbe succedere lo stesso con Depay. Koeman era sicuro di riuscire a convincere entrambi gli olandesi a raggiungerlo a Barcellona e fondare su di loro il nuovo percorso vincente per i catalani. Ma, ad ora, Wijnaldum ha firmato col PSG e Depay si avvicina alla Juventus.