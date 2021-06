Futuro Cristiano Ronaldo, la Juventus ha scelto gli EREDI

Il futuro Cristiano Ronaldo è ancora in bilico. Il campione portoghese, in questo momento, è impegnato con la propria nazionale a Euro2020. Per questo motivo ancora non si conosce bene cosa ha scelto di fare, ma sembra esserci nell’aria il divorzio dalla Juventus. Il silenzio di CR7 sembra più essere una conferma delle notizie che circolano in questi giorni, con l’attaccante in trattativa con il PSG. Vedremo cosa riserverà il futuro per Ronaldo, intanto la Vecchia Signora corre ai riparti e ha già scelto con Allegri chi potrà sostituirlo la prossima stagione.

In Spagna sono sicuri, arriva Gabriel Jesus

Se il portoghese decidesse di lasciare Torino, i bianconeri avrebbero a disposizione una maggiore potenza di fuoco economica. Questo gli permetterebbe di intervenire sul mercato, altrimenti bisognerà puntellare la squadra, stando ben attenti a contenere le spese. Secondo quanto riporta Don Balon, se CR7 dovesse trasferirsi altrove, la Juventus avrebbe già pronto l’affondo su Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, deputato a sostituire il campione di Madeira. L’attaccante brasiliano, classe 1997, è uno dei punti di riferimento della formazione di Guardiola e del club, con la quale ha vinto tre campionati inglesi. Con la maglia dei citizen ha segnato 82 reti in 194 partite. Ancora non si conoscono i dettagli dell’offerta, ma la Juve sarebbe pronta ad investire su di lui.

Futuro Cristiano Ronaldo, l’alternativa Griezmann

In alternativa, la Juventus pensa ad Antoine Griezmann. I bianconeri potrebbero dire addio a Cristiano Ronaldo dopo l’Europeo e si sono fiondati sul francese del Barcellona. Non ha vissuto momenti epici in blaugrana e sarebbe pronto a cambiare casacca per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce fichajes.net, infatti, è il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera. Sottotono con il Barcellona, è pronto a riprendersi la scena europea e mondiale con la Francia a EURO2020. Dopodiché la Juventus accelererà per portare Griezmann alla Continassa. Il Barcellona vuole cedere Griezmann per affondare il colpo Depay e garantire un posto da titolare all’olandese. Ma Grizou non sarà regalato a nessuno. Ha un contratto in scadenza nel 2024 e non partirà per meno di 60 milioni di euro. Inoltre per la Juventus c’è da affrontare il discorso relativo all’ingaggio: al Barcellona percepisce 20 milioni a stagione e difficilmente vorrà abbassare le sue richieste