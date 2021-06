Miguel Veloso su Cristiano Ronaldo: “Vuole vincere la Champions con la Juve”

Cristiano Ronaldo è sempre sulla bocca di tutto sia per le sue giocate entro al campo e fuori, sia per il suo futuro. Ormai è risaputo che CR7 si è preso un momento per riflettere e capire se la sua avventura con la Juventus può continuare ancora per un altro anno. Al numero 7 dei bianconeri non è andata giù la gestione Pirlo e i risultati altalenanti in campionato, oltre la cocente eliminazione contro il Porto. Per questo motivo Cristiano si starebbe guardando intorno, in cerca di nuove opportunità da cogliere. Al momento su di lui ci sono il PSG e il Manchester United, ma la pista parigina sembra essere la più forte, con le parti già entrate in contatto.

Miguel Veloso: “Cristiano Ronaldo ha una mentalità che gli fa inseguire l’obiettivo”

Del futuro del fenomeno portoghese ci ha pensato un suo connazionale, conoscenza della Serie A, Miguel Veloso. Il centrocampista dell’Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Sportweek e ha parlato della stagione di CR7: “Ha portato a casa Coppa Italia e Supercoppa, riuscendo nell’impresa di conquistare tutti i trofei nazionali in ciascuno dei Paesi in cui ha giocato. Certo, le aspettative sue e della Juve erano altre, ma non si può dire che sia stata una brutta stagione per lui“.

Il suo futuro è una grande incognita, ma il centrocampista classe 1986 sembra essere sicuro di dove andrà la prossima stagione. Ecco cosa ha dichiarato: “Il suo futuro? Ronaldo ha in testa di vincere la Champions con la Juve, lo conosco. Ha una mentalità che lo porta ad inseguire sempre l’obiettivo fino a quando non l’ha raggiunto. Per questo non penso che andrà via, poi è chiaro che può succedere di tutto“.

Certamente può succedere di tutto, con Cristiano Ronaldo che risulta imprevedibile. I tifosi della Juventus sperano di tenerlo con loro ancora un anno, prima della scadenza naturale del contratto. Ora la palla è in mano a CR7.