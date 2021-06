Il Milan sferra l’attacco per il difensore francese

Il Milan sferra l’attacco decisivo per rinforzare il settore difensivo. Maldini intende realizzare una rosa ad alti livelli, e per farlo vuole acquistare giovani di valore. L’indiscrezione proveniente dalla Francia dice che il Diavolo avrebbe messo gli occhi su un difensore 20enne, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Le parti hanno già avuto un contatto, ma la trattativa è ancora allo stadio iniziale.

Il Milan sferra l’attacco per Boubacar Kamara

L’indiscrezione, è stata diffusa dal giornalista francese Romain Canuti, della testata lephoceen.fr, che in un tweet ha detto: “Il Milan si è seriamente avvicinato a Boubacar Kamara. Il giocatore, che invece ha immaginato di essere contattato dai club inglesi quest’estate, inizia a chiedersi se sia il caso di continuare la sua carriera in Serie A”. Sportmediaset scrive che il club marsigliese lo valuta 20 milioni di €, mentre i rossoneri ne offrono 12. Le parti sarebbero già al lavoro per trovare un punto di incontro.

Caratteristiche tecniche

Il giocatore di origini senegalesi, nasce come difensore centrale. Con il tempo, però, ha anche sviluppato le giuste abilità per potersi spostare al centrocampo. Il suo eventuale approdo, consentirebbe a Pioli, di disporre di un jolly adattabile in più ruoli. Questo darebbe al tecnico l’opportunità di alternare vari moduli di gioco nel corso delle partite.