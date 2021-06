Il Milan cerca Junior Firpo per rinforzare la difesa

Il Milan cerca Junior Firpo per la prossima stagione. Maldini lavora alacremente per rinforzare il difensore difensivo. Dopo l’acquisto dal Lille del portiere Mike Maignan, si guarda per trovare un buon terzino sinistro. Le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane portano tutte al giocatore attualmente in forza al Barcellona. Un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, ma le parti stanno discutendo per cercare di trovare la soluzione migliore.

Il Milan cerca Firpo: a che punto è la trattativa

Il terzino sinistro è reduce da un campionato deludente. Come riportato da Sportmediaset, il 24enne è stato utilizzato con il contagocce dall’allenatore Koeman. Per lui tantissime partite iniziate e finite in panchina. Nel corso della Liga appena conclusasi, ha realizzato un solo gol. Non ha pienamente convinto i blaugrana, che al momento se ne priverebbero volentieri, per cercare di recuperare parte dell’investimento realizzato per il suo acquisto. Il Barcellona lo ha prelevato, infatti, a titolo definitivo dal Betis Siviglia nel 2019 pagandolo circa 30 milioni di €. Una cifra enorme, se si pensa al suo scarso utilizzo. Il Milan, riconoscendone le qualità, si è fatto sotto chiedendolo in prestito con diritto di riscatto. La società catalana, al momento preme per un suo approdo a Milano, in prestito con obbligo di riscatto. Tutto fa supporre che l’acquisto potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.