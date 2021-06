L’Inter ha intenzione di disputare una grande stagione, restando competitivo in Serie A, ma gestendo alla meglio anche la Champions League. Simone Inzaghi ha già ricevuto in regalo Hakan Calhanoglu, ma lo staff nerazzurro non ha intenzione di frenare. All’Inter avviati contatti con il Barcellona per l’esterno mancino dei sogni: Jordi Alba.

Nella lista della “spesa” dei campioni d’Italia ci sarebbe l’esterno mancino del Barcellona: Jordi Alba. Il 32enne spagnolo, tornato in gran forma fisica, potrebbe lasciare la Spagna per raggiungere i nerazzurri. L’ex Valencia ha avuto una stagione 2019/2020 tremenda, ricca di infortuni che non gli hanno consentito di esprimersi alla meglio. Durante l’ultima stagione ha avuto modo di dimostrare la forma ritrovata in campo. Nelle ultime uscite, insieme a Leo Messi, ha dimostrato il suo valore sul rettangolo di gioco. Jordi Alba non è soltanto un abile difensore, le sue doti si spostano anche sulla fascia risultando utile e fondamentale anche nella fase offensiva.

In questo momento il difensore sta disputando l’Europeo con la sua Spagna, solo dopo la fine della competizione si potrà parlare di mercato, ma l’Inter inizia a fare pressing alla sua società. La società nerazzurra avrebbe manifestato il proprio interesse a rilevare il giocatore dal Barça. Sicuramente sarebbe un vero e proprio colpo per i neo campioni d’Italia. Non si tratta di un affare semplice, Jordi Alba è legato ai catalani fino alla metà del 2024. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il contratto non frena le intenzioni dell’Inter che, pur di portare il giocatore ad Appiano Gentile potrebbe inserire anche qualche pedina della propria rosa nell’affare.