Juve, mercato: in arrivo un colpo dalla Cina?

Juve, mercato che guarda ad oriente? L’indiscrezione è di quelle che spiazza. Gli emissari bianconeri, secondo quanto trapelato, starebbero guardando in Cina per puntellare la rosa del prossimo anno. In particolar modo questo colpo extracontinentale riguarderebbe il settore difensivo, dove forse ci saranno le maggiori rivoluzioni. Dopo Buffon, probabilmente un altro che si congederà dalla Vecchia Signora sarà Leonardo Bonucci.

Juve mercato dagli occhi a mandorla?

Lo scoop, riportato dal sito di notizie portoghese Sicnoticias.pt , sostiene che la Juve starebbe per chiudere con la formazione cinese del Beijin Guoan, l’acquisto del difensore sudcoreano Min-jae Kim. Il giocatore, che ha 24 anni, ha un contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre, e starebbe per firmare un accordo di cinque anni. L’aspetto che maggiormente colpisce è che, in base a quanto trapelato, la squadra torinese avrebbe inserito una clausola rescissoria da 45 milioni di €. Non è la prima volta che il calciatore asiatico viene accostato ad un top club europeo. I cinesi avrebbero già rifiutato un’offerta pervenutagli, lo scorso anno, dal Tottenham di Mourinho, di 13,5 milioni di €. Un aspetto che Agnelli deve in ogni caso valutare, è che le caselle degli extracomunitari sono già tutte impegnate. Di conseguenza starebbe pensando di coinvolgere altre società “amiche”, in modo da potersi assicurare il colpo, nonostante le norme vigenti. Il Sassuolo della Mapei è la prima indiziata.