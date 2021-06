Max Allegri, il sogno che si avvera alla Juventus: la strategia per Milinkovic-Savic è pronta. Il tecnico toscano ha nella lista dei desideri il giocatore serbo della Lazio, fino ad oggi definito incedibile. Adesso che il patron biancoceleste ha dato il via libera al giocatore, la Vecchia Signora non perde tempo.

Juventus, la strategia per Milinkovic-Savic è pronta

La nuova Juventus di Max Allegri sta prendendo forma, soprattutto basandosi sulle idee di mercato che il neo tecnico ha per rinforzare l’organico. In particolare a centrocampo, reparto molto in difficoltà in quest’ultima stagione. Diverse potrebbero essere infatti le partenze, così come i conseguenti arrivi di calciatori di un livello superiore. Tra i profili che più apprezza l’allenatore c’è quello di Milinkovic-Savic. Il serbo è molto maturato tecnicamente negli ultimi anni, darebbe quel vigore necessario al centrocampo bianconero. La Juve ha bisogno di un giocatore con queste caratteristiche, soprattutto nelle gare europee, e il serbo è pronto anche da questo punto di vista.

In uscita dall’organico zebrato ci sarebbe Arthur, il brasiliano non ha disputato una stagione brillante, Allegri non ha intenzione di puntare su di lui. Il giocatore, però, piace molto a Maurizio Sarri, che avrebbe intenzione di portarlo in capitale. Qui nasce la strategia bianconera per avverare il sogno di Allegri. La Juventus sarebbe disposta anche a farlo partire in prestito, ma l’idea sarebbe quello di inserirlo come contropartita tecnica in un eventuale affare che porterebbe Milinkovic-Savic all’ombra dell’Allianz Stadium e Arthur a Maurizio Sarri. Contropartita che potrebbe avverarsi nelle prossime settimane.