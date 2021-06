A Torino continuano i sondaggi di mercato per rinforzare l’organico a Max Allegri in vista della prossima stagione. Per la Juventus spunta il talento danese nella lista degli obiettivi di mercato. A quanto pare i bianconeri vogliono portare alla Continassa il giocatore in forza alla Sampdoria che a questi Europei sta facendo impazzire tutti. Si tratta di Mikkel Damsgaard.

Juventus, spunta il talento danese nella lista degli obiettivi: Damsgaard

Mikkel Damsgaard è un giocatore di origini danesi che gioca nella Sampdoria. Classe 2000, a breve spegnerà le 21 candeline, Mikkel è un giocatore veloce che può coprire diversi ruoli: ala, trequartista e seconda punta. Bravo non solo nel fare gol, anche di fornire assist ai compagni; è molto abile in campo, soprattutto nella zona offensiva. Un giocatore dalle qualità giuste per la Juventus che, a questo punto, non ha intenzione di farselo scappare.

A quanto pare i bianconeri sarebbero sulle tracce del giocatore già da qualche mese, ed avrebbero avuto qualche abboccamento con i blucerchiati, che valutano il cartellino del ragazzo non meno di 25 milioni di euro. Ma non c’è soltanto la Vecchia Signora sulle sue tracce, in Serie A Damsgaard piacerebbe anche ad Inter e Milan, mentre in Europa è il Barcellona a voler “rubare” il gioiello danese alla Samp. Il giocatore potrebbe costare molto più di 25 milioni di euro, potrebbe arrivare anche a 40.

Una situazione di mercato che non potrà sbloccarsi definitivamente prima della fine degli Europei, intanto la società di Andrea Agnelli si porta avanti e in vantaggio sulle altre per non lasciarsi scappare il giovane talento danese.