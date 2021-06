Juventus, spunta un nuovo nome per l’attacco: Petagna

Finito il campionato di Serie A e con Euro2020 in corso, i club cercano di rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Tra le tante squadre sotto la lente di ingrandimento c’è la Juventus. Il club bianconero è reduce da una stagione altalenante sotto la guida di Andrea Pirlo. Ora, con il cambio di guardia che ha visto il ritorno di Allegri, la Vecchia Signora cerca riscatto nella sessione di calciomercato. Sono tanti fatti i nomi dal tecnico livornese per cercare di rendere nuovamente i bianconeri competitivi. Con Cristiano Ronaldo che scioglierà le riserve dopo l’europeo itinerante, per rinforzare il parco attaccanti è spuntato fuori il nome di Andrea Petagna.

Andrea Petagna il nome come quarto attaccante in rosa

In casa Juventus c’è sicuramente voglia di riscatto. La cattiva stagione appena finita ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e alla società, nonostante la Coppa Italia e la Supercoppa conquistata. All’ambiente non è andato giù il quarto posto in campionato e la prematura eliminazione in Champions League contro il Porto, avversario abbordabile. Sono state tante le riflessioni della società che ha rivoluto sulla propria panchina Max Allegri.

Il neo tecnico ha dettato le linee guida da seguire per riuscire a rinforzare la squadra. Per l’attacco, mentre si cerca di capire che strada prenderà CR7, è spuntato fuori il nome di Petagna. La Juventus cerca una quarta punta per completare l’organico, un attaccante giovane e senza pretese di titolarità da acquistare a prescindere dall’addio o dalla conferma in bianconero di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, uno degli uomini graditi ad Allegri per il ruolo sarebbe Andrea Petagna. Centravanti classe 1994 del Napoli, già abituato al ruolo di “riserva” nel club partenopeo. Resta da capire se il Napoli vorrà privarsi del giocatore nella sessione estiva di calciomercato. Con la squadra di De Laurentiis in 36 gare ha segnato 5 reti.