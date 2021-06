Il colpo dell’estate?

Pep Guardiola chiede rinforzi. Questa non è una news in quel di Manchester. Lo sceicco proprietario del Manchester City è abituato a firmare assegni da capogiro e potrebbe firmarne uno clamoroso a breve. Dopo la finale di Champions persa in malo modo contro il Chelsea di Tuchel, al City vogliono portare il trofeo dalle grande orecchie a casa. E sono disposti a fare di tutto e spendere qualsiasi cifra. Mentre ieri circolava il nome di Grealish dell’Aston Villa, per cui il City avrebbe offerto 116 milioni di euro, oggi torna in auge il nome di Harry Kane. Il Tottenham aveva già rifiutato nelle scorse settimane un assegno da 90 milioni di euro, dichiarandolo incedibile.

Kane, una vita al Tottenham

Il calciatore, però, vuole lasciare Londra e il Tottenham e vorrebbe andare proprio al City di Guardiola. Al Tottenham dal 2004, il classe 93′ vuole vincere un trofeo e per questo motivo vuole dare l’addio ai londinesi, poco convinto dal progetto. L’allenatore spagnolo, che nel frattempo ha perso Aguero che si è accasato al Barcellona, ha chiesto un punta pura e tutto porta a Kane del Tottenham. Le prestazioni di Gabriel Jesus nell’ultimo anno non hanno convinto e per lui si parla di una cessione (Juventus?) per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere investiti per portare l’attaccante inglese a Manchester.

Indiscrezioni inglesi parlano di un’offerta monstre di 150 milioni di euro, cash, tutti e subito. Per l’attaccante, invece, pronto un contratto faraonico: quinquennale da 15 milioni di euro più bonus. Lo sceicco, quindi, fra contratto e costo del cartellino, è disposto a sborsare circa 300 milioni di euro per uno dei numeri 9 più forti del globo. Cifre che rendono palese lo strapotere economico delle società inglesi rispetto a quelle italiane. L’alternativa per Guardiola sarebbe Lukaku che l’Inter ha dichiarato incedibile dopo aver quasi chiuso col PSG per la cessione di Hakimi.