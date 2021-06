Anche l’Inter su Lingard: sfida a Real e PSG

L’Inter piomba su Jesse Lingard. Il centrocampista inglese ha impressionato tutta Europa nella seconda parte della stagione appena conclusa. A gennaio 2021, infatti, si era trasferito al West Ham a titolo temporaneo dal Manchester United. A Londra, Lingard ha trovato quella continuità che ad Old Trafford non aveva mai mostrato, mettendo in mostra tutto il suo talento a suon di reti e assist e riuscendo a scrollarsi di dosso l’etichetta di incompiuto.

Una vera e propria ascesa che non è passata inosservata sulla sponda nerazzurra di Milano. Per l’Inter, tuttavia, non sarà per niente facile arrivare al centrocampista britannico. Oltre ai tanti club di Premier League interessati, su Lingard hanno infatti messo gli occhi anche club come Real Madrid e Paris-Saint Germain. Senza contare che, comunque, bisogna sempre fare i conti col Manchester United, proprietario del cartellino. I Red Devils potrebbero considerare la possibilità di puntare nuovamente sul giocatore.

Lo stesso West Ham, che ha sfiorato la qualificazione in Champions League proprio grazie alle prodezze di Lingard, non ha ancora accantonato l’idea di tentare di tenersi il centrocampista attraverso un’offerta allo United. Nell’affare potrebbe rientrare anche Declan Rice, giocatore che fa gola ai Red Devils. Gli Hammers, però, partono logicamente dietro rispetto agli altri club più facoltosi.