West Ham – Leicester, la diretta dal London Stadium

WEST HAM – LEICESTER

Calcio d’inizio previsto alle 15:05

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI WEST HAM – LEICESTER

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Noble, Soucek; Fornals, Lingard, Masuaku; Bowen. All. David Moyes.

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Amartey, Evans, Fofana; Pereira, Tielemans, Ndidi, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho. All. Brendan Rodgers

PRE-PARTITA WEST HAM – LEICESTER

Due squadre che ad inizio anno avevano ben altri obbiettivi ma che invece stanno letteralmente volando in Premier League. Il Leicester occupa momentaneamente la terza posizione della prima divisione inglese con 56 punti. Il West Ham è sesto, staccato di soli 4 punti dalle Foxes e fra i due team ci sono Chelsea e Liverpool con un partita in più.

I padroni di casa vincendo oggi potrebbero portarsi a 1 sola lunghezza dall’ex squadra dei miracoli di Ranieri e contemporaneamente balzare al quarto posto, superando sia i Blues che gli uomini di Klopp. Per il West Ham l’occasione è davvero ghiotta e la squadra guidata da David Moyes giocherà a trazione offensiva per accaparrarsi i tre punti.

Al London Stadium il Leicester di Brendan Rodgers non rischia il terzo posto ma corre il pericolo di veder sfumare in una sola giornata tutto il vantaggio fino oggi accumulato.