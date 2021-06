Allegri vuole Locatelli. Il Milan contatta United e Real per due giocatori

Locatelli presto in bianconero? E’ questa la notizia diffusa da Gianlucadimarzio.com, il sito del noto giornalista sportivo. Se da un lato la Juve guarda attentamente alle prestazioni della Nazionale di Mancini per monitorare il centrocampista, il Milan non è rimasto fermo. Maldini, prima di procedere ad ulteriori acquisti, sta lavorando con determinazione per trattenere importanti giocatori, che lo scorso anno hanno dato un grosso contributo al raggiungimento del terzo posto.

Locatelli presto raggiungerà Allegri?

Il tecnico bianconero ha, al momento del suo ritorno, segnalato i nomi che vorrebbe per competere ai massimi livelli. In cima ad essi, per il settore centrale, c’è Locatelli. Il Sassuolo, conscio delle potenzialità del giocatore, chiede 40 milioni di €. La Vecchia Signora, per abbassare le pretese dei neroverdi, sta pensando di offrire soldi più contropartite tecniche. Altro centrocampista gradito ai bianconeri è Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Il francese, scorso anno vincitore della Champions League, è entrato nell’ultimo anno di contratto con i bavaresi, e Agnelli ha sondato il terreno, per verificare la loro disponibilità ad una sua eventuale cessione.

Il Milan vuole trattenere Diaz e Dalot

Il noto giornalista, ha poi affermato che il Diavolo ha avviato i contatti con il Real Madrid e il Manchester United. Obiettivo delle trattative è quello di trattenere Brahim Diaz e Diego Dalot. Con gli spagnoli, secondo Calciomercato.com, sarebbe stata trovata una intesa per un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di €. Per quanto riguarda il portoghese, in base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli inglesi avrebbero già rifiutato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. I Red Devils lo valutano 17 milioni, cifra che potrebbe salire in base alle sue prestazioni in Nazionale. Il forfait di Cancelo ha convinto infatti il ct lusitano Santos, a convocarlo per le prossime partite di Euro 2020. Lo United gongola e il Milan resta alla finestra. Quasi sicuramente le due società si risentiranno al termine della manifestazione continentale, per discutere un’eventuale conclusione dell’affare.