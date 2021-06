Maurizio Sarri alla Lazio: in arrivo la fumata bianca?

Maurizio Sarri alla Lazio: manca solo l’ufficialità. La notizia, riportata da Sportmediaset, dà per certo l’approdo del tecnico napoletano a Roma, sponda biancoceleste. Dopo lunghi tira e molla le parti stanno per convolare a nozze. Per l’ex allenatore bianconero è un gradevole ritorno alla panchina, visto che dopo l’esonero da parte della Juve, non era riuscito a trovare una nuova sistemazione. Un’ottima occasione per rilanciarsi.

Maurizio Sarri alla Lazio: i numeri

L’allenatore, al termine di un lunga trattativa, ha deciso di accettare l’offerta della Lazio. La dirigenza laziale e l’agente di Sarri, Fali Ramadani, hanno chiuso per un biennale da 3 milioni di € a stagione, con opzione per il terzo. L’ingaggio potrà aumentare in caso di raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Infatti il contratto prevede dei bonus in caso di qualificazione alla Champions League o all’Europa League, vittoria dello Scudetto o 20 vittorie consecutive in campionato. Ramadani si è occupato in prima persona di curare i contatti con Lotito e Tare, raggiungendo delle intese anche per lo staff composto da 4-5 elementi, che accompagnerà il napoletano nella nuova avventura a Roma. A meno di cambi di idee repentini, il vice di Sarri sarà Giovanni Martusciello. Per quanto riguarda il fronte mercato, l’ex Napoli è stato chiaro nel ribadire che necessita di una formazione vincente. E per averla ha bisogno che tutti i big restino a Formello: da Milinkovic-Savic a Immobile sino ad arrivare a Luis Alberto. La Lazio fa sul serio. Le concorrenti sono avvisate.