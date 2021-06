La società rossonera, una delle più attive sul mercato, si muove cautamente in questo periodo, per valutare le scelte migliori per rinforzarsi. A pochi giorni dall’inizio del mercato, per Pioli al Milan arriva uno tra i migliori giocatori francesi per l’attacco.

Milan, arriva uno tra i migliori giocatori francesi per l’attacco

Il suo nome non è una novità, soprattutto se accostato al Milan, Amine Adli è molto vicino al diventare un nuovo attaccante rossonero. Classe 2000, compiuti da un mese i 21 anni, il giovane francese è uno dei migliori giocatori della Ligue 2. Milita tra le file del Tolosa, dove è cresciuto fino a passare nella prima squadra. Amine arriverebbe a Milanello per dare forza all’attacco rossonero.

In realtà il Milan è sul giocatore già da tempo, ed ha già proposto alla società francese 8 milioni di euro per il trasferimento a Milano, ma i Tolosani temporeggiano. La società dei Viola attende altre offerte, magari superiori, per far partire l’attaccante. Adli è molto richiesto sul mercato, è una promessa del calcio. Intanto Maldini e lo staff rossonero hanno dalla loro parte la simpatia del giocatore che, a quanto pare è in sintonia con la società italiana con piani e sogni. La trattativa è più vicina che mai e già nelle prossime settimane il giocatore potrebbe trasferirsi in Italia.