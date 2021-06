Roma, l’attesa è finita: arriva lo Special One, i dettagli

A Roma l’attesa è finita, arriva lo Special One, per tutti i tifosi giallorossi la lunga attesa è finita. Non sarà solo José Mourinho al suo arrivo in capitale, con lui anche i Friedkin per il benvenuto e per iniziare insieme l’attesa avventura rivoluzionaria a Roma.

Roma, l’attesa è finita: arriva lo Special One

Il conto alla rovescia per i tifosi giallorossi è a buon punto, manca davvero poco. Con un inizio d’avventura tutto virtuale, attraverso i principali social network, adesso Mourinho sbarca a Roma anche in carne ed ossa. A Roma iniziano i preparativi per il primo appuntamento vero con lo Special One. Si guarderanno negli occhi, si studieranno da vicino, impareranno a conoscersi nel profondo, tutti i dirigenti giallorossi e il neo allenatore.

La data dell’arrivo è stata fissata per sabato prossimo, 3 luglio, quindi giusto tra una settimana esatta. Mou in questo momento si sta godendo qualche giorno di vacanza e arriverà a Roma con un jet privato. Non si sa ancora se Mourinho viaggerà da Londra, magari insieme ai Friedkin che lo hanno tanto voluto, o dal Portogallo.

La stagione della Roma comincia già il 5 luglio, il tecnico non ha intenzione di perdere tempo. Anche se il raduno ufficiale è stato programmato per il 6 e il 7 luglio, quando i giocatori sosterranno i test medici e atletici. Il giorno 5 c’è l’arrivo e, secondo come previsto da protocollo, tutti i componenti del gruppo squadra saranno sottoposti a tampone.

Sulla presentazione del nuovo tecnico c’è ancora massima riservatezza, non si conosce la data né il luogo, bisognerà attendere le notizie ufficiali dal club. In ogni caso è atteso un grande evento, i Friedkin hanno annunciato già da tempo una presentazione in grande stile.