La società giallorossa per rinforzare la propria formazione aveva bisogno di un estremo difensore d’esperienza. Scelta fatta a Roma, Mourinho è stato decisivo; scelto il nuovo portiere.

Sarà Rui Patricio il portiere che difenderà la Roma in porta la prossima stagione. Il portiere portoghese era nei pensieri del tecnico già da un po’, ma le sue prestazioni agli Europei hanno influito ancor di più sulla decisione. Il 33enne è uno dei protagonisti di questo Portogallo che sta facendo impazzire tutti i tifosi agli Euro2020. Intanto Mou ha deciso di portarlo in capitale perché Rui Patricio si è dimostrato molto bravo anche con i rigori, una dote non semplice per un portiere. Infine, altro aspetto essenziale, è la sua bravura anche nel gioco con i piedi.

Rui Patricio è il portiere del Wolverhampton dal 2018, 33 anni, campione d’Europa con il suo Portogallo agli Europei del 2016. L’affidabilità è la dote principale che ha spinto lo Special One ha dare il via a Tiago Pinto all’acquisto. La società giallorossa ha già avviato l’intesa con l’agente Jorge Mendes e la società di appartenenza. Al termine degli Europei, Rui Patricio sarà pronto a firmare un contratto con la Roma per i prossimi 3 anni. L’accordo con il Wolverhampton, che già sta cercando il sostituto grazie ai buoni uffici del potente Jorge Mendes, è in dirittura d’arrivo: l’affare si potrebbe chiudere a 6 milioni più bonus. Tanto entusiasmo intorno alla trattativa e la firma potrebbe arrivare molto presto.