Roma, Tiago Pinto tra uscite e nuovi arrivi: il punto della situazione

Un po’ di grane a Roma, Tiago Pinto tra uscite e nuovi arrivi avrà molto da fare nelle prossime settimane. La società giallorossa dovrà capire come meglio piazzare i giocatori in esubero che non rientrano nei piani dello Special One, ma soprattutto i contratti che non verranno rinnovati. Infine bisognerà pensare anche ai nuovi acquisti per la prossima stagione.

Roma, Tiago Pinto tra uscite e nuovi arrivi

Tiago Pinto dovrà ben capire cosa fare con Olsen, Bianda, Coric, Under, Kluivert, Antonucci e Riccardi. Questi giocatori, purtroppo, hanno deluso le aspettative e non sono riusciti a imporsi nei rispettivi prestiti. Fazio, Santon e Pastore invece hanno giocato poco o niente con l’ex tecnico giallorosso e al momento non ci sono offerte concrete per nessuno di loro. Sono tanti e non tutti potranno essere gestiti da Mourinho nel nuovo progetto.

A questi giocatori vanno ad aggiungersi anche Dzeko, Pedro e Carles Perez. Questi ultimi sono in uscita ma, a differenza dei precedenti, hanno maggiore possibilità di ricevere offerte e, che davanti a una buona richiesta, potrebbero lasciare la capitale molto presto. Intanto ci sono anche alcuni giocatori che Mou dovrà valutare, quindi Pau Lopez e Diawara prenderanno parte alla preparazione con l’allenatore portoghese, ma non c’è alcuna certezza che lo termineranno.

Intanto si lavora già ad alcune cessioni: Nzozi al Benfica, mentre sembra che Carlo Ancelotti abbia chiesto alla Roma Ibanez.

Per concludere, a Roma, così come riporta Corriere dello Sport, non sembra andare in porto la trattativa con Rui Patricio, negli interessi romani torna Pierluigi Gollini. In difesa potrebbe arrivare Sergio Ramos, lo spagnolo sembra interessato al ritorno insieme a Mou, i due si conoscono già.