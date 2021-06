Szczesny si conferma alla Juve. I dettagli

Szczesny si conferma alla Juve. Dopo l’arrivo di Max Allegri, è iniziata una piccola rivoluzione. Buffon e la Vecchia Signora si sono già detti addio, mentre si cerca di capire cosa deciderà la società su Cristiano Ronaldo. Il numero 7, al suo ultimo anno di contratto, potrebbe continuare anche nella prossima stagione a vestire i colori bianconeri, magari per cercare di conquistare quella maledettissima Champions League, più volte sfuggita nelle stagioni passate.

Szczesny si conferma alla Juve: le sue parole

Se alcuni giocatori non hanno la certezza della loro permanenza a Torino anche nel campionato 2021/2022, uno che si trova, sotto questo punto di vista, in una botte di ferro è Wojciech Szczesny. Il portiere autore, negli ultimi anni, di parate memorabili che hanno consentito alla società presieduta da Andrea Agnelli di dominare in Italia, ha parlato con la dirigenza. Dal confronto è emersa in maniera inequivocabile l’intenzione di confermarlo. Queste le parole rese ai sito meczyki.pl, e riportate da Sportmediaset: “Ho parlato col club e mi è stato detto che non ci sono dubbi sulla mia posizione. Contano su di me e non mi venderanno, sicuro al 100%. Io voglio restare e quindi siamo in perfetta sintonia”, assicura il leader della difesa bianconera. E su Allegri: “Importante per me, in passato abbiamo lavorato bene. Mi guarda come un portiere ma anche come essere umano”. Infine, ha rilasciato alcune dichiarazioni di lode nei confronti di Andrea Pirlo: “Lo apprezzo molto, ha conoscenze, capacità e idee. Vedrete che in futuro il suo lavoro pagherà. Gli auguro buona fortuna ovunque andrà e so che potrà andare ovunque perché è già un grande allenatore”.